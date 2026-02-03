Osvaldo Silva, actor chileno, apuñalado en violenta encerrona mientras regresaba de los Premios Caleuche 2026 en Santiago

El actor Osvaldo Silva sufrió una violenta encerrona en Recoleta, Región Metropolitana, la madrugada del 2 de febrero, tras asistir a los Premios Caleuche 2026.

Silva, de 76 años, regresaba a su hogar acompañado de su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, cuando se detuvieron en un servicentro en Bellavista para cargar combustible. En ese momento, un grupo de cinco delincuentes los interceptó con la intención de robar su vehículo, un Honda gris. Según el informe de Carabineros, al oponer resistencia, Silva fue agredido por uno de los atacantes, quien le causó heridas con un arma blanca en brazos y piernas. A pesar de la gravedad de la situación, se confirmó que el actor no corre riesgo vital. El capitán Walter Spreng, oficial de ronda Norte, indicó que “la víctima se encuentra bien, solo mantiene lesiones de carácter leve en su pierna y brazo izquierdo”.

Las autoridades han señalado que los responsables del ataque serían chilenos y menores de edad. Actualmente, se están revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los delincuentes y recuperar el vehículo robado. En una entrevista con Radio Bío Bío, Silva compartió su experiencia, describiéndola como “terrible” y relatando cómo, en un instante, se vio rodeado por “cinco pendejos, cabros chicos, con cuchillas” que amenazaron a su esposa. Silva comentó: “No se la llevaron muy pelada, porque se llevaron un par de patadas, pero evidentemente eso a mí me costó como dos o tres puñetazos con los tremendos cuchillos que andaban trayendo”.

El actor también destacó la importancia de la intervención de su esposa, quien le aconsejó no seguir persiguiendo a los delincuentes, lo que pudo haber evitado que la situación se tornara aún más peligrosa. Por su parte, Cecilia Cucurella se encuentra fuera de peligro tras el incidente. El vehículo robado, un Honda gris con patente BLFF-13, sigue siendo intensamente buscado por Carabineros.