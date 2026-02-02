Motociclista en estado crítico tras violenta colisión con automóvil en Los Andes, se investiga el accidente

Un motociclista se encuentra en estado crítico tras un accidente de tráfico ocurrido en Los Andes, región de Valparaíso, la mañana de este lunes.

El accidente tuvo lugar en la calle San Rafael, donde un vehículo y una motocicleta colisionaron a alta velocidad. Como resultado del impacto, el conductor del automóvil quedó atrapado en su interior, siendo rescatado por personal de bomberos que acudió al lugar para atender la emergencia.

El motociclista, por su parte, sufrió lesiones graves y fue trasladado en estado crítico al Hospital de Los Andes, donde recibe atención médica especializada. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este accidente y determinar posibles responsabilidades de los involucrados.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en vías donde la velocidad puede ser un factor determinante en la gravedad de los accidentes.