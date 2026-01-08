Ola de calor en Santiago: Se esperan temperaturas de hasta 36°C este fin de semana, advierte meteorólogo Jaime Leyton

Este viernes, la Región Metropolitana de Chile experimentará un cambio drástico en su clima, dando inicio a una ola de calor que podría alcanzar temperaturas de hasta 36°C en el centro de Santiago. El meteorólogo Jaime Leyton, de Mega, confirmó que las altas temperaturas se mantendrán tanto durante el día como en las noches.

En su pronóstico del tiempo, Leyton había anticipado la posibilidad de precipitaciones para este 9 de enero, pero ha descartado esta posibilidad, afirmando que “se instala el calor” en la capital. Para que un fenómeno sea clasificado como ola de calor, se requiere que las temperaturas superen los 33,1°C durante al menos tres días consecutivos. Leyton indicó que, en este caso, las temperaturas oscilarán entre 33°C y 36°C.

El pronóstico para este viernes incluye un inicio con escasa nubosidad, con temperaturas que comenzarán en 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C. Leyton también advirtió sobre una noche cálida, con temperaturas que podrían llegar a 35°C el sábado. Sin embargo, la noche del sábado será aún más cálida, con temperaturas de 26°C a las 21:00 horas.

El domingo se prevé que el calor se intensifique, alcanzando su punto máximo con una temperatura de 36°C, lo que podría convertirlo en uno de los días más calurosos del verano. Este fenómeno de altas temperaturas se extenderá hasta el lunes 12 de enero, cuando se espera una máxima de 34°C.

La ola de calor en Santiago se produce en un contexto donde las temperaturas han ido en aumento, lo que ha llevado a las autoridades a estar atentas a las condiciones climáticas y sus posibles efectos en la población.