Paul Vásquez, ‘El Flaco’, celebra su titulación como Técnico en Enfermería y motiva a jóvenes a seguir sus sueños

Paul Vásquez, conocido popularmente como ‘El Flaco’ del grupo humorístico Dinamita Show, ha alcanzado un significativo hito académico al obtener su título de Técnico en Enfermería. Este logro fue anunciado por el propio comediante a través de sus redes sociales, donde expresó su alegría tras la ceremonia de titulación que tuvo lugar el miércoles.

En un video compartido por el Centro de Formación Técnica Enac, donde cursó sus estudios, Vásquez manifestó: “Llegué a la meta. Fue un camino en el que de repente uno se desanima, pero siempre hay una ventana para poder seguir avanzando. Mira la satisfacción que tiene uno como estudiante de llegar a la meta”. Su mensaje no solo celebra su éxito personal, sino que también busca inspirar a los jóvenes a perseguir sus sueños académicos.

“Ustedes pueden; si los viejos podemos, ustedes con la juventud, con ese tesoro que tienen, lo pueden lograr”, añadió el humorista, dirigiéndose a los estudiantes. Además, alentó a sus compañeros de la institución: “Aguante los estudiantes de Enac, de todas las carreras. Lleguen a la meta porque la satisfacción es hermosa”.

La Quinta Compañía de Bomberos de San Bernardo, donde ‘El Flaco’ también se desempeña como voluntario, se unió a las felicitaciones, expresando su alegría por contar con más profesionales en sus filas. En un mensaje de congratulación, la compañía destacó: “Nos alegra contar cada día con más voluntarios profesionales en nuestras filas, que siguen creciendo tanto en lo bomberil como en lo personal. La Quinta Compañía le envía cinco abrazos y le desea muchas felicidades por este importante logro”.

Este reconocimiento académico de Paul Vásquez resalta no solo su dedicación y esfuerzo en el ámbito educativo, sino también su compromiso con el servicio comunitario a través de su labor en los bomberos.