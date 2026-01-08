Cortes de luz programados en la Región Metropolitana: hasta siete horas sin suministro este jueves 8 de enero

Enel ha programado cortes de luz en varias comunas de la Región Metropolitana de Chile para este jueves 8 de enero de 2026, debido a trabajos en el tendido eléctrico.

La empresa Enel informó que los cortes de suministro eléctrico afectarán a sectores específicos de las comunas de Conchalí, Cerrillos, San Ramón, La Granja, San Miguel y Lo Barnechea. Se estima que algunos de estos cortes podrían durar hasta siete horas, comenzando a partir de las 10:00 horas y finalizando a las 17:00 horas en Lo Barnechea.

Los usuarios que deseen verificar si su hogar se verá afectado por estos cortes pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, donde encontrarán información detallada sobre los sectores impactados.

Este tipo de interrupciones son parte de los trabajos programados que Enel realiza para mantener y mejorar la infraestructura eléctrica en la región. La empresa ha instado a los residentes a estar preparados y a tomar las precauciones necesarias durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.

Los cortes de luz son una medida común en el sector eléctrico para garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad del servicio a largo plazo.