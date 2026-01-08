La Universidad de Chile se prepara para anunciar la llegada de Octavio Rivero en las próximas horas

La Universidad de Chile se encuentra en la recta final para reforzar su delantera con la incorporación de Octavio Rivero, quien se unirá al equipo tras su salida del Barcelona de Ecuador.

Según reportes de La Radio Redonda de Ecuador, se espera que en las próximas horas se haga oficial la venta de Rivero a la Universidad de Chile. Este movimiento se produce en un contexto de conflicto entre el jugador y la dirigencia del Barcelona, lo que ha acelerado su salida del club ecuatoriano.

Rivero, exjugador de Colo Colo, se suma a la reciente llegada de Eduardo Vargas y la posible incorporación de Juan Martín Lucero, lo que indica un esfuerzo significativo por parte del club chileno para fortalecer su ataque de cara a la próxima temporada.

Manuel Mayo, gerente deportivo de la Universidad de Chile, se refirió a la estrategia de fichajes del club, afirmando: “No son obsesiones, son convicciones, es creer en algo. Si resulta bien, cambia todo, depende del lado en que se mire”. Esta declaración subraya la determinación del club por mejorar su plantilla y alcanzar mejores resultados en el torneo.

La oficialización de la llegada de Rivero se espera en un comunicado que será emitido por el Barcelona, donde se detallará la salida del jugador. Este movimiento es parte de una serie de cambios que la Universidad de Chile está implementando para revitalizar su equipo y mejorar su desempeño en el campeonato.