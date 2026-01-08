Diego Céspedes se despide de Cobresal tras 11 años de compromiso y liderazgo en el club minero

Cobresal ha anunciado la salida de Diego Céspedes, un jugador emblemático del club, tras seis años en el primer equipo.

Diego Céspedes, quien se unió a las fuerzas básicas de Cobresal hace 11 años proveniente de Puente Alto, ha sido una figura clave en la historia reciente del club. Desde su debut en 2017, Céspedes ha defendido los colores de Cobresal con dedicación, llegando a ser capitán del equipo y participando en competiciones internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, así como en diversas competencias nacionales.

El club expresó su agradecimiento a través de un comunicado: “Gracias por tu trayectoria y liderazgo. Cobresal siempre será tu casa”. Durante la última temporada, Céspedes participó en 28 partidos del torneo nacional, de los cuales 25 fueron como titular, y logró marcar un gol.

La salida de Céspedes se enmarca en un proceso de reestructuración más amplio que está llevando a cabo Cobresal, buscando renovar su plantilla y mejorar su rendimiento en el fútbol chileno. La decisión de dejar el club se produce en un momento en que el equipo busca nuevas estrategias para afrontar los desafíos de la próxima temporada.