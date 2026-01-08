Aporte Familiar Permanente: Consulta aquí si eres beneficiario y conoce los requisitos para acceder al beneficio

El Aporte Familiar Permanente comenzará a pagarse en pocas semanas, beneficiando a familias en situación de vulnerabilidad en Chile.

Este subsidio, que se entrega como un pago único por cada grupo familiar que pertenezca a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, así como por cada carga acreditada, busca incrementar los ingresos de los hogares más necesitados. Según información de ChileAtiende, el año pasado el monto del Aporte Familiar Permanente superó los $64 mil por carga, aunque aún no se ha definido el monto para este año.

Los interesados en saber si son beneficiarios de este aporte pueden consultar su situación a través de la página oficial, ingresando su RUT y fecha de nacimiento. Si el sistema confirma que tienen derecho al beneficio, se mostrarán detalles sobre las cargas o personas que generan el derecho de cobro, así como información sobre el documento de pago, incluyendo número, fecha de vencimiento, monto, lugar y forma de pago.

Para acceder al Aporte Familiar Permanente, los solicitantes deben cumplir con al menos una de las siguientes condiciones: tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 haya dado derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal; o formar parte de un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, conocido como Ingreso Ético Familiar.

Este beneficio es parte de las políticas de apoyo a las familias más vulnerables en Chile, y se espera que su implementación continúe ayudando a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.