Magdalena Max-Neef se despide de Plan Perfecto: ‘Era lógico que me desvincularan con los cambios en el programa’

La actriz Magdalena Max-Neef ha sido desvinculada del programa de espectáculos «Plan Perfecto» de Chilevisión, en medio de una reestructuración interna del espacio.

Este martes, se confirmó la salida de Max-Neef, quien formaba parte del panel del programa conducido por Eduardo de la Iglesia. La decisión se enmarca en una serie de ajustes editoriales que han llevado a una reducción en la duración del programa y a un cambio en su formato, lo que ha impactado en la composición del equipo en pantalla. La propia actriz explicó que su desvinculación fue una decisión de la dirección ejecutiva del canal y que no le tomó por sorpresa. “Era algo bastante lógico. El programa se acorta y éramos muchos panelistas. Además, mi contrato estaba vigente solo hasta diciembre”, indicó Max-Neef, subrayando que el final de su participación era previsible.

Max-Neef también reflexionó sobre su rol en el programa, señalando que fue convocada inicialmente para un proyecto con un enfoque diferente. “La idea inicial era un programa de mujeres, con otras características, pero con el tiempo fue derivando hacia la farándula. En ese formato siento que puedo aportar menos que otros compañeros”, comentó. Este cambio de dirección en el contenido del programa la llevó a anticipar su salida, expresando: “Me sorprende que no me hayan sacado antes”.

A pesar de su salida de «Plan Perfecto», la actriz se mostró optimista sobre su futuro profesional. Actualmente, está involucrada en dos nuevos proyectos que le permiten enfrentar esta transición sin dificultades económicas. “Estoy en iniciativas muy entretenidas que requieren tiempo y dedicación, por lo que no es algo dramático desde lo económico. Me quedo con una buena experiencia y con lo aprendido”, concluyó Max-Neef, quien también expresó su aprecio por el ambiente laboral y sus compañeros, a quienes extrañará, pero confía en que se volverán a encontrar en otros proyectos.