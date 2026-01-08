“Bad Gyal responde a Trini Neira y desmiente desaire en Brasil: “Gente que le gusta esparcir negatividad”

Una controversia ha surgido en redes sociales tras un encuentro entre Trini Neira, hija de la conocida figura de la televisión chilena Pamela Díaz, y la cantante española Bad Gyal en una playa de Brasil. El incidente, que se volvió viral, ha generado un intercambio de versiones y reacciones entre ambas a través de Instagram.

El episodio comenzó cuando Trini Neira publicó en sus historias de Instagram una imagen junto a Bad Gyal, en la que la artista cubre la cámara con su mano. En la publicación, Trini expresó su desilusión con el comentario: “Qué desilusión y a mí que me gustaba mucho”, acompañado de un emoji de tristeza y etiquetando a la cantante.

Según Trini, el encuentro tuvo lugar durante sus vacaciones en Brasil, donde estaba acompañada por su pareja, el cantante urbano Bimza. La joven relató que intentó tomarse una fotografía con Bad Gyal, pero que la artista se negó de manera poco cordial, lo que Trini describió como un momento incómodo y desagradable.

Ante las críticas que surgieron a raíz de la publicación de Trini, Bad Gyal decidió ofrecer su versión de los hechos a través de un post en el medio Noticias Espectáculo. En su declaración, la cantante negó las acusaciones de Trini, afirmando: “Le pedí que si podía ser un selfie. Se lo tomó. Tuvo su foto. Le di las gracias. Ella a mí también”. Bad Gyal también cuestionó por qué Trini eligió compartir la imagen en la que cubre la cámara en lugar del selfie que, según ella, sí se tomaron juntas, sugiriendo que hay personas que buscan esparcir negatividad.

A pesar de la controversia, Bad Gyal aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores chilenos por el apoyo recibido durante su estancia en Río de Janeiro, expresando: “Gracias a todos los chilenos que me pararon estos días por Río por el apoyo. Quiero ver todos los selfies que nos tomamos”.

Por su parte, Trini Neira volvió a abordar el tema en un Live de Instagram, donde defendió su postura y aclaró que su intención no era “funar” a la cantante. “Yo sólo compartí la verdad, que fue un mal rato. Uno idolatra mucho a gente que parece que no es”, comentó. Además, Trini describió la actitud de Bad Gyal como distante y despectiva, lo que le generó incomodidad.

La influencer también explicó que no publicará el supuesto selfie porque, según ella, no se ve bien en la foto y la artista “se ve súper mal”. “Esto no es una funa. Compartí mi experiencia y nada más. Voy a seguir escuchando su música, no la voy a odiar”, concluyó, intentando bajar el tono de la polémica.

Finalmente, Trini reveló que Bad Gyal la contactó por mensaje privado tras la publicación, donde la cantante le preguntó: “ay amor, por qué haces esto”. Trini respondió que la actitud de Bad Gyal no fue agradable, cerrando así un episodio que ha captado la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación.