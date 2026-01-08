Desvinculación inesperada en TVN: Jon Reyes sorprende al equipo de “El Mediodía” con su salida repentina

El periodista de espectáculos Jon Reyes ha sido desvinculado de TVN, generando sorpresa en el equipo del programa “El Mediodía” tras tres años de trabajo.

La noticia de su salida fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien destacó que la decisión fue tomada en un ambiente de total hermetismo por parte de la dirección del canal. “Nadie sabía. Ni siquiera el conductor Daniel Fuenzalida sabía que Jon iba a ser desvinculado”, comentó Gutiérrez, enfatizando la sorpresa que causó el anuncio entre los miembros del equipo.

A pesar de la abrupta noticia, Jon Reyes se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales, expresando su tranquilidad y satisfacción por su tiempo en el canal. “Estoy tranquilo, estoy muy contento por todo lo que di estos tres años en el canal”, escribió el periodista, mostrando una actitud positiva ante su desvinculación.

Según fuentes internas citadas por La Cuarta, la decisión de desvincular a Reyes se debe al cierre de un “ciclo” dentro del panel del programa. Estas fuentes también indicaron que la relación laboral se terminó en “muy buenos términos”, lo que sugiere un enfoque en refrescar la programación de cara a la temporada 2026.