¿Qué factores se deben considerar a la hora de elegir la carrera?

¿Qué carrera elegir para tener éxito como profesional? Tras conocerse los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), estudiantes de todo Chile deben definir su futuro profesional. Una decisión que, sin duda, debe considerar sus aptitudes y preferencias, pero también adquiere un factor estratégico que puede ser fundamental para desarrollar una carrera exitosa en el mundo laboral.

Con el avance de la tecnología, la digitalización y la automatización son factores ineludibles en todas las áreas laborales. Y la existencia de la inteligencia artificial (IA), está colaborando para moldear un futuro diferente, donde muchos de los trabajos que conocemos pasarán por una actualización que exigirá de los profesionales no solo conocimientos técnicos, sino también una serie habilidades que serán determinantes para competir en el mundo laboral.

“Para quienes recién van a comenzar a estudiar una carrera, sea universitaria o técnica, aún puede parecer muy lejano el mercado laboral. Sin embargo, el consejo es considerar el escenario actual y buscar un equilibrio entre las aptitudes y la vocación, y las áreas que se proyectan con mayor potencial de cara al futuro”, dijo el director asociado de Robert Half en Chile, Caio Arnaes.

De todos modos, el ejecutivo llamó a no perder de vista el propósito a la hora de elegir una carrera. Ya sea de carácter técnico o universitario, Arnaes recordó que es muy importante “encontrar un significado y dirección en la carrera”, ya que “trabajar es mucho más que recibir un salario a fin de mes. En la decisión es importante incluir las pasiones y valores personales, que finalmente se reflejarán en una mayor satisfacción, compromiso, productividad y resiliencia en la vida laboral futura”.

¿Qué busca el mercado?

Profesiones ligadas a la minería, logística, industrial, banca, energía, salud, entre otras son algunas de las áreas que muestran gran dinamismo, en una tendencia que ya se viene observando y que apunta a, por lo menos, mantenerse en el futuro.

“Habilidades relacionadas con el manejo de la inteligencia artificial, el aprovechamiento de datos, optimización de todo tipo de operaciones y el desarrollo de soluciones e innovación, son fundamentales y el mercado las valora y busca activamente”, agregó el especialista.

A la hora de elegir una carrera, una cosa es clara. Las carreras ligadas a la tecnología y la minería han estado entre las más solicitadas y mejor remuneradas en los últimos años. Y la tendencia es a seguir por esa senda.