Sofía, hija de Andrea Arístegui, logra puntaje perfecto en Matemáticas y se prepara para estudiar Psicología en la UC

El lunes se anunciaron los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), donde miles de estudiantes conocieron sus puntajes, destacando entre ellos Sofía, hija de la periodista Andrea Arístegui, quien logró la máxima calificación en Matemáticas con 1.000 puntos.

Sofía, de 18 años, alcanzó este notable resultado en una prueba que representa un objetivo para muchos jóvenes tras años de esfuerzo académico. En una conversación con el diario La Última Noticia (LUN), Arístegui compartió que se enteró del logro de su hija mientras se encontraba en el matinal “Contigo en la mañana”, cubriendo la detención de Nicolás Maduro. “Fue caótico. Era el lunes después de lo de Venezuela, entonces partimos con la noticia dura. No había ni espacio ni respiro para hablar de puntajes”, comentó la comunicadora.

La periodista también reveló que Sofía tiene planes de estudiar Psicología en la Universidad Católica. “Ella tuvo un proceso impecable, siempre fue súper estudiosa, dedicada, muy responsable, era lo natural que tuviera un buen resultado. Salió con promedio 6,9 del colegio”, destacó Arístegui.

El interés de Sofía por la Psicología surgió tras un intercambio en Inglaterra y la realización de varios cursos, aunque en un principio mostró inclinación hacia el área matemática. “Tuvo unos cursos y cuando llegó (a Chile) dijo que le gustaba mucho el tema de la psicología y la neurociencia”, explicó su madre.

Este logro académico no solo resalta el esfuerzo individual de Sofía, sino también el apoyo familiar y educativo que ha recibido a lo largo de su formación. La PAES es una prueba crucial en el sistema educativo chileno, que permite a los estudiantes acceder a la educación superior, y los resultados son esperados con gran anticipación por los jóvenes y sus familias.