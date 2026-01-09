Santiago se prepara para el domingo más caluroso del verano: temperaturas podrían superar los 38°C en la capital

La ola de calor que afecta a Santiago se intensificará este fin de semana, alcanzando temperaturas récord para la temporada estival.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, ha alertado que este domingo podría ser el día más cálido del año hasta ahora, con máximas que superarán los valores típicos de enero en la Región Metropolitana. La configuración atmosférica se verá dominada por un sistema de alta presión que generará cielos despejados y temperaturas elevadas en la capital chilena. Leyton indicó que este patrón se intensificará especialmente el domingo, lo que provocará condiciones de calor extremo en varias comunas de la región.

“El foco de calor podría llegar perfectamente a superar los 37°C en Talca (el domingo)” afirmó Leyton, quien también pronosticó que en el centro de Santiago se alcanzarán los 36°C y que en la zona norte de la Región Metropolitana se podrían registrar temperaturas superiores a los 38°C. Este aumento de las temperaturas se debe al reforzamiento del anticiclón subtropical, que mantendrá el aire caliente sobre gran parte del territorio central del país y limitará la llegada de sistemas frontales que podrían moderar el calor.

Leyton destacó que las jornadas del sábado y domingo serán las más calurosas desde el inicio del verano, advirtiendo que la mayor variación en la temperatura se producirá entre las diez y media de la mañana y la una y media de la tarde, periodo en el cual es crucial mantenerse hidratado. El meteorólogo también mencionó que se considera que las temperaturas son extremadamente calurosas cuando oscilan entre 36°C y 39,9°C, lo que se espera para este fin de semana en Santiago y sus alrededores.