Trump ordena la retirada de Estados Unidos de 31 organizaciones de la ONU, Guterres responde con firmeza y determinación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que establece la retirada del país de 66 organizaciones internacionales, de las cuales 31 pertenecen a la ONU, argumentando que estas entidades son contrarias a los intereses nacionales de Estados Unidos.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, se indicó que todos los departamentos y agencias del gobierno estadounidense deben cesar tanto la participación como el financiamiento de estas organizaciones. Esta decisión forma parte de una revisión más amplia que Trump ha ordenado para evaluar el apoyo financiero de Estados Unidos a grupos que considera que afectan su soberanía y prioridades económicas.

“Por la presente ordeno a todos los departamentos y agencias ejecutivas que tomen medidas inmediatas para efectuar el retiro de EEUU de las organizaciones enumeradas en la sección 2 de este memorando lo antes posible”, señala el documento firmado por Trump. Además, el presidente especificó que para las entidades de la ONU, esto implica dejar de participar o financiar a dichas organizaciones en la medida permitida por la ley.

Entre las 31 organizaciones de la ONU afectadas se encuentran el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otras. La lista completa incluye entidades que abordan temas como el desarrollo económico, la igualdad de género, y la protección de los derechos de los niños y la infancia.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su pesar por la decisión de Trump, afirmando que el trabajo de la Organización continuará. “Todas las entidades de las Naciones Unidas seguirán adelante con la implementación de sus mandatos, tal como les han sido otorgados por los estados miembros”, declaró Guterres en un comunicado. También subrayó que la ONU tiene la responsabilidad de cumplir con aquellos que dependen de su labor y que seguirán llevando a cabo sus mandatos con determinación.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, añadió que la ONU no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la decisión de Estados Unidos y recordó que el país no ha cumplido con su parte correspondiente del financiamiento para 2025. Dujarric enfatizó que la contribución de Estados Unidos es una “obligación legal que no se negocia” y que la Carta de la ONU penaliza a los estados miembros morosos, privándolos del derecho a voto en la Asamblea General.

Esta decisión de Trump se enmarca en un contexto más amplio de retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que incluye la salida de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Además de las organizaciones de la ONU, la orden ejecutiva también afecta a otras entidades internacionales, como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y la Alianza Solar Internacional, entre otras.