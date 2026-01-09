Facundo González hace un llamado desesperado en redes sociales para encontrar a su abuelo desaparecido en Arequipa

Facundo González, conocido por su participación en diversos realities de Canal 13, enfrenta un difícil momento tras la desaparición de su abuelo, Enrique Dongo Paz, lo que ha generado gran preocupación en su entorno familiar y entre sus seguidores. El modelo y actual pareja de Oriana Marzoli ha hecho un llamado urgente a través de sus redes sociales para ayudar a localizar a su familiar, quien padece de Alzheimer y problemas cardíacos, lo que agrava la situación.

En su mensaje, González compartió un afiche con información sobre la desaparición de su abuelo, quien fue visto por última vez en la zona de Sabandía, Arequipa, Perú, cerca de un molino. El afiche incluye una fotografía de Enrique Dongo Paz, mostrando la vestimenta que llevaba el día de su extravío. En el texto del afiche, se destaca la urgencia de la situación: “Es una persona mayor que sufre de Alzheimer y problemas cardíacos. Ayúdanos a encontrarlo”.

El ex participante de “Ganar o Servir” y “Palabra de Honor” ha instado a sus seguidores a compartir la información para aumentar las posibilidades de encontrar a su abuelo. En su publicación, González expresó: “Seguimos buscándote abuelito. Por favor, compartan”. La comunidad en redes sociales ha respondido al llamado, mostrando su apoyo y solidaridad en este momento tan complicado para el modelo.

La desaparición de personas mayores con condiciones de salud delicadas es un tema que preocupa a muchas familias, y el caso de Enrique Dongo Paz resalta la importancia de la colaboración comunitaria en la búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades locales han sido notificadas y se espera que se intensifiquen las labores de búsqueda en la zona donde fue visto por última vez.