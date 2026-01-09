Cathy Barriga responde en vivo a acusaciones de gastos excesivos mientras se prepara juicio en su contra por fraude

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrentará un juicio oral el 3 de febrero en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, tras una investigación de casi dos años.

El Ministerio Público presentará las pruebas que sustentan la acusación contra Barriga y otros siete imputados, quienes son señalados por administrar de manera desleal el patrimonio municipal. Las acusaciones incluyen la realización de gastos excesivos y no presupuestados, así como la sobreejecución del presupuesto municipal, lo que generó una deuda multimillonaria para la comuna.

Durante un programa de televisión, “Plan Perfecto” de CHV, se discutieron algunos de los eventos organizados durante la gestión de Barriga, como el Año Nuevo Chino, que costó más de 8 millones de pesos, y Maipú Enamorado, que implicó un gasto de 12 millones de pesos. En este contexto, Barriga decidió comunicarse en vivo para aclarar su situación.

El periodista Patricio Sotomayor leyó un mensaje de Barriga en el que expresó: “Hasta el momento no he sido notificada de nada, lo que debería ocurrir es que el Ministerio Público hace una presentación y, como ha sido común en esta causa, la Fiscalía utiliza los medios de comunicación para filtrar información para comunicar una acción, lo que en ningún caso corresponde”. Además, la exalcaldesa afirmó que se enteró de la situación a través de la prensa, justo un día antes de Año Nuevo, en referencia a la solicitud de 23 años de cárcel que la Fiscalía planea presentar.

Este caso ha generado gran interés mediático y ha sido objeto de análisis en diversos programas de espectáculos, reflejando la atención pública hacia las acciones de Barriga y su administración en Maipú.