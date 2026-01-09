Anita Alvarado defiende su voto por José Antonio Kast y critica a detractores: “Son los que no trabajan”

Anita Alvarado defiende su apoyo al presidente electo José Antonio Kast, respondiendo a las críticas recibidas por su decisión política.

En una reciente entrevista con Página 7, la figura del espectáculo Anita Alvarado abordó las controversias generadas por su respaldo al presidente electo José Antonio Kast. Alvarado, conocida por su estilo directo, afirmó que su voto es una elección personal basada en su percepción de la situación actual del país.

La artista expresó que las críticas hacia su postura provienen, en su mayoría, de personas que, según ella, “no trabajan” y que no comprenden las preocupaciones de quienes sí están en el ámbito laboral. “La gente que anda criticando… son los que no trabajan, los que no producen, los que no tienen responsabilidades reales. Yo vivo mi vida, tomo mis decisiones y las defiendo”, declaró Alvarado, enfatizando su derecho a elegir a quien considera mejor para Chile.

Además, Alvarado reiteró su enfoque en la seguridad, un tema que considera fundamental. “Yo no estoy interiorizada en la política. A mí lo que me interesa es la seguridad. Yo personalmente no quiero estar preocupada por mis hijos”, comentó. La artista subrayó que su preocupación no solo radica en los asaltos, sino también en el potencial daño que estos pueden causar. “Creo que, respecto a la seguridad, ahí puede mejorar. Por esa razón lo elegí”, concluyó.

Anita Alvarado ha sido una figura mediática en Chile, y su apoyo a Kast ha generado un debate sobre la influencia de las celebridades en la política y la opinión pública. Su defensa de su voto refleja una postura que resuena con un sector de la población que prioriza la seguridad en su decisión electoral.