El Papa León XIV urge a respetar la voluntad del pueblo venezolano y advierte sobre el resurgimiento de la guerra

El Papa León XIV expresó su preocupación por el aumento de tensiones en el Caribe y el Pacífico, especialmente en relación con Venezuela, tras la reciente detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Durante una audiencia con el cuerpo diplomático acreditado ante El Vaticano, el pontífice subrayó que “la diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza”. León XIV hizo un llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles, enfatizando la necesidad de garantizar un futuro de estabilidad y concordia en la región.

El Papa también abordó la escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana, señalando que estos eventos son motivo de grave preocupación. “Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes”, afirmó. Además, instó a buscar “soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo en cuenta el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas”.

León XIV advirtió que “la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende”, haciendo referencia a la ruptura del principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas.

La situación en Venezuela se ha intensificado desde el operativo militar de Estados Unidos del 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. En medio de este contexto, se han reportado liberaciones de presos políticos en Venezuela, incluyendo a cinco ciudadanos españoles que ya han regresado a su país.

En otros temas de actualidad, la Dirección Meteorológica de Chile pronosticó temperaturas máximas de 33°C en Santiago para este viernes, con un aumento a 36°C el domingo. Además, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo un megaoperativo en cinco regiones del país para desarticular una banda de ciudadanos chinos involucrados en estafas millonarias con criptomonedas. Por otro lado, el ex alcalde de Rancagua fue condenado a penas privativas de libertad y sanciones económicas tras ser declarado culpable el pasado 23 de diciembre.