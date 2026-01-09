Última oportunidad para disfrutar del Festival del Huaso de Olmué 2026: Entradas casi agotadas para cuatro días de música y humor

El Festival del Huaso de Olmué, uno de los eventos culturales más destacados de Chile, se llevará a cabo del 15 al 18 de enero, con entradas aún disponibles.

Este festival, que celebra su 55ª edición, se ha consolidado como el primer evento televisado del verano chileno, con transmisión a través de Televisión Nacional (TVN) y su señal internacional, así como la cobertura de radio Bio Bio. La conducción del festival estará a cargo de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, quienes prometen una experiencia fresca y entretenida para los asistentes y televidentes. María Luisa Godoy expresó su entusiasmo, afirmando: “El escenario del Patagual siempre sorprende y nos invita a celebrar lo mejor de nuestra música y humor. Estamos ansiosos y expectantes de lo que vendrá y de poder reencontrarnos con toda la gente hermosa de Olmué, en uno de los festivales más importantes de nuestro país y que además sale al mundo a través de la señal internacional de TVN”.

Por su parte, Eduardo Fuentes destacó la importancia del festival para las familias chilenas, señalando: “El Festival del Huaso convoca a las familias y se ha consolidado como uno de los grandes eventos del verano, algo que cada año se refleja en la sintonía y el respaldo del público noche a noche. Es un escenario que siempre nos recibe con enorme cariño y que permite disfrutar, tanto en vivo como a través de TVN y sus distintas plataformas, de grandes artistas en una parrilla diversa, pensada para todos los gustos”.

La programación del festival incluye una variedad de artistas y géneros musicales. La jornada inaugural, el 15 de enero, contará con las presentaciones de Myriam Hernández, el humor de Paul Vásquez y el show de Nicole. El 16 de enero, el fenómeno argentino Luck Ra abrirá la segunda noche, seguido por el humor de Erwin Padilla y la música ranchera de Alanys Lagos y Toly Fu. El 17 de enero, la cumbia de Américo hará vibrar a El Patagual, seguido por el humor de León Murillo y los éxitos de Gepe. Finalmente, el 18 de enero, la última noche comenzará con la fiesta y cumbia de Ráfaga, el humor de Felipe Parra y el folclor de Entremares.

Con una parrilla artística que abarca diversas generaciones y estilos, el Festival del Huaso de Olmué se reafirma como un evento imperdible del verano chileno. Los tickets están disponibles a través del sistema Puntoticket.