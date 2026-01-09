Cristian Pérez, el “Chico” de la farándula, reivindica su carrera musical tras años de prejuicios y malentendidos

Cristian Pérez, conocido como el “Chico” Pérez, ha compartido su trayectoria musical y los prejuicios que ha enfrentado a lo largo de su carrera. En una reciente entrevista, el DJ y panelista de televisión recordó cómo, en una conversación sobre la música de Luis Miguel, un periodista lo miró con desdén al sugerir que la canción “Fiebre de amor” podría encajar con el estilo de Barry White. A pesar de haber comenzado su carrera musical a los trece años, Pérez ha lidiado con la percepción de que su trabajo en la farándula lo descalificaba para opinar sobre música, su verdadera pasión.

Pérez, quien ha sido un referente en la farándula chilena a través de programas como SQP y Alfombra Roja, ha sentido que su faceta como DJ ha sido eclipsada por su imagen televisiva. “La gente pensaba que uno era tonto o liviano, hasta mala leche, y nunca fue mi papel”, se defendió el artista, quien ha acumulado una vasta colección de más de doce mil casetes, CDs y vinilos.

En 2013, Pérez decidió reconstruir su imagen musical creando Maxivinil, un espacio en redes sociales que ha alcanzado más de 147 mil seguidores y que alberga casi mil videos. Además, lanzó “El cuarto de música”, un programa de entrevistas con figuras destacadas de la música chilena. Su esfuerzo ha comenzado a dar frutos, y ahora es común que los medios lo busquen para comentar sobre artistas y conciertos.

Recientemente, Pérez regresó a la televisión abierta con el programa “El medio día”, donde se siente más cómodo y libre de presiones. En su conversación con La Cuarta, también reveló que ha recibido el apoyo de artistas como Jorge González, quien le expresó su admiración por su trabajo.

El DJ también reflexionó sobre su vida en Valdivia y su conexión con el sur de Chile, enfatizando que, a pesar de haber vivido en Santiago durante años, siempre se siente un sureño. “Siempre estoy conectado. El sur es un sitio al que necesito volver cada cierto tiempo”, comentó.

Pérez, quien ha trabajado en la industria musical desde su adolescencia, ha sido parte de la evolución del DJ en la cultura contemporánea. A pesar de los cambios en la percepción del rol del DJ, él se siente orgulloso de su trayectoria y de haber sido pionero en la creación de fiestas retro en Chile. Con más de dos mil fiestas a su haber, sigue siendo un referente en el ámbito musical, a pesar de los prejuicios que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

En su relato, Pérez también abordó la evolución de la farándula y su relación con ella, afirmando que no se siente parte de ese mundo actualmente, aunque reconoce que su historia está entrelazada con la televisión chilena. A pesar de los desafíos, el “Chico” Pérez continúa su camino en la música, buscando revalidar su legado y su pasión por el arte de mezclar y compartir música con el público.