Cata Palacios responde a críticas sobre su apariencia y desafía a quienes la acusan de intervenciones estéticas en redes sociales

Cata Palacios, ex candidata a Miss Chile, ha generado controversia en redes sociales tras una reciente entrevista en Nolo Visión, donde abordó las críticas sobre su apariencia física y su juventud a los 45 años. En la conversación, Palacios defendió su imagen, afirmando que no solo ella se percibe joven, sino que también los demás lo hacen. “O sea, no es que yo solo me perciba joven, todos me perciben joven porque lo soy. Tu papá también lo es”, expresó la modelo, sugiriendo que la percepción de la edad puede ser subjetiva.

Durante la entrevista, Palacios compartió su perspectiva sobre el envejecimiento y la salud, afirmando que muchas personas le preguntan por su secreto para mantenerse bien. “No es que yo me mantenga muy bien, es que yo no he destruido mi cuerpo”, comentó, y añadió una reflexión polémica: “Tal vez tú te mantienes muy mal, a lo mejor a los 40 te deberías ver como yo y no yo como tú”.

La ex Mekano también abordó el impacto de la sociedad en la percepción de la edad, señalando que muchas personas comienzan a sentirse viejas a los 30 años debido a las expectativas sociales. “Eso tiene que ver con la sociedad, que te empuja. La gente a los 30 se empieza a sentir vieja y se va preparando por lo que el sistema dibujó”, argumentó, sugiriendo que esta mentalidad puede llevar a un deterioro prematuro.

Palacios hizo hincapié en la importancia del movimiento y la actividad física, afirmando que el sedentarismo puede llevar a problemas de salud típicos de la vejez, incluso en jóvenes. “Hay niños de 12 años que tienen cuerpos sedentarios, huesos con osteoporosis, tienen diabetes, puras enfermedades de la anciana edad”, advirtió.

Finalmente, la modelo concluyó que el envejecimiento no debería ser visto únicamente como un proceso relacionado con la edad, sino más bien con el cuidado del cuerpo y la mentalidad. “No tiene que ver con la edad como lo dice la sociedad, tiene que ver con qué hago con mi cuerpo, cómo lo alimento”, afirmó, expresando su deseo de compartir su experiencia a través de charlas.

Las declaraciones de Palacios han suscitado una ola de críticas en las redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan su apariencia y sugieren que ha pasado por intervenciones estéticas. Comentarios como “No se ve joven, se ve intervenida” y “el botox se le ve desde Francia” reflejan la controversia generada por sus afirmaciones.