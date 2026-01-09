Latife Soto revela predicciones sorprendentes para humoristas del Festival de Viña: risas, pifias y grandes sorpresas en el escenario

La tarotista Latife Soto ha realizado predicciones sobre el desempeño de los comediantes que se presentarán en el Festival de Viña del Mar, generando expectativas entre los seguidores del evento.

En una reciente aparición en el programa “Plan Perfecto”, Latife compartió sus impresiones sobre los artistas que subirán al escenario del festival. Comenzó hablando sobre un comediante que, según ella, había planeado presentar personajes relacionados con la actualidad política, pero que no pudo hacerlo en la Teletón. “Me da la impresión que él para la Teletón quería hacer unos personajes que no pudo hacer, y esos personajes son de la contingencia política. Él va a usar mucha tecnología y se va a mostrar hablando como esas personas”, comentó la tarotista. Además, aseguró que este artista se ha preparado intensamente y que su escritor está trabajando para ofrecer un espectáculo de calidad. “Va a bailar en Viña, le va a ir súper bien”, agregó.

Latife también se refirió al comediante venezolano Esteban Düch, a quien describió como una persona iluminada que hará reír genuinamente al público. “Con él, todo va a ser una fiesta. Es una persona iluminada y hace reír de verdad. Va a andar todo bien”, afirmó.

En cuanto a la transformista Asskha Sumathra, la tarotista fue más cautelosa. “Dicen (las cartas) que le va a ir bien. Ella es como un personaje, entonces todo lo que cuenta tiene que ver con su personaje. A algunos les va a sorprender agradablemente el personaje”, explicó. Sin embargo, también advirtió que no espera un gran éxito, mencionando que podría haber momentos de pifias durante su actuación.

Finalmente, Latife destacó al Pastor Rocha como la gran sorpresa del Festival de Viña 2026, asegurando que su presentación será un éxito rotundo. “Él va a mostrar todo lo que tiene que mostrar, se van a reír, pero a carcajadas”, concluyó la tarotista.

El Festival de Viña del Mar es uno de los eventos más esperados en el ámbito del espectáculo en Chile, donde se presentan artistas de renombre y se generan grandes expectativas entre el público.