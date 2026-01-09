Barrio Meiggs: Ciudadano chino se lanza desde segundo piso en intento de fuga durante operativo policial en Santiago

Un hombre resultó herido tras lanzarse desde un segundo piso durante un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en Santiago.

El incidente ocurrió en la intersección de Sazié con Abate Molina, en las cercanías del Barrio Meiggs, donde la PDI realizaba un operativo que incluía órdenes de entrada y registro en al menos dos torres residenciales. Este procedimiento se enmarca en una investigación relacionada con una presunta red delictual.

El individuo, un ciudadano de nacionalidad china, fue sorprendido por los detectives dentro de uno de los departamentos. En un intento por evadir su detención, se lanzó desde el segundo piso hacia el estacionamiento del edificio, lo que le provocó diversas lesiones.

El hombre fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) antes de ser trasladado a un centro asistencial. A pesar de su intento de fuga, su situación judicial fue establecida como detenido.

Los allanamientos realizados por la PDI forman parte de una investigación de alta complejidad que investiga la existencia de una organización criminal de origen chino en el sector del Barrio Meiggs. Según los antecedentes, esta agrupación estaría involucrada en delitos como asociación ilícita, tráfico de drogas, lavado de activos, secuestros y extorsión.