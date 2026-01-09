Universidad Católica refuerza su defensa con nuevos fichajes y sorprende al querer retener a Tomás Asta-Buruaga

La Universidad Católica ha reforzado su plantilla con la incorporación de varios jugadores, destacando la reciente llegada de Juan Ignacio Díaz, ex defensa de O’Higgins, quien se suma a los fichajes de Bernardo Cerezo, Justo Giani, Matías Palavecino y Jimmy Martínez.

El director técnico del equipo, Daniel Garnero, expresó su satisfacción por la llegada de Díaz, señalando que “en los centrales estábamos flojitos y mi idea era buscar uno zurdo. Él demostró en Chile y en Argentina que lo puede hacer bien. Estamos muy contentos”. Esta incorporación busca fortalecer la defensa del equipo, que ha mostrado debilidades en esa área durante la temporada anterior.

En otro tema, Garnero se refirió a la situación de Tomás Asta-Buruaga, quien recientemente publicó en Instagram su despedida del club. El entrenador manifestó su deseo de que el jugador continúe en el equipo, afirmando: “Me enteré que se despidió y nosotros queremos que se quede. Ojalá que siga”.

Además, el DT abordó la continuidad de Eduard Bello, quien tuvo un rendimiento destacado al final del semestre. Garnero comentó que “fue uno de los que mejor acabó el semestre, pero son negociaciones. Tenía nuestra aprobación, aunque hay trabas y se generan dificultades”.

La Universidad Católica continúa trabajando en su plantilla de cara a la próxima temporada, buscando consolidar un equipo competitivo que pueda aspirar a los primeros lugares del torneo.