Bad Bunny anuncia a Katteyes y Anttonias como teloneros de sus esperados conciertos en Chile este fin de semana

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, comenzará hoy viernes una serie de conciertos en el Estadio Nacional, que se extenderán hasta el domingo 11 de este mes. Los fanáticos ya se encuentran haciendo fila para asegurar su lugar en los esperados espectáculos del popular artista puertorriqueño.

En una entrevista con La Junta+, Daniel Merino, representante de la productora Bizarro, anunció los teloneros seleccionados por Bad Bunny para abrir sus conciertos. La cantante Katteyes y la banda Anttonias serán los encargados de calentar el ambiente en las presentaciones del viernes y sábado, respectivamente.

Katteyes, cuyo nombre real es Fernanda Valentina Villalobos Cortés, es una influencer y cantante de música urbana, reconocida por su sencillo “Ven acá”, lanzado a finales de 2025. Además, ha colaborado con otros artistas destacados del género urbano, como Princesa Alba, Jere Klein y Kidd Voodoo. Por su parte, Anttonias es una banda de rock alternativo formada en 2023, liderada por Antonia Holzapfel. La agrupación, que cuenta con cuatro músicos adicionales, es conocida por su tema “Atado a tu sentimiento”, que se estrenó en 2025.

Merino también mencionó que Katteyes, quien ha sido parte de la escena musical emergente, reclutará alumnos para su academia de música, aunque no se especificaron más detalles sobre esta iniciativa.

Los conciertos de Bad Bunny son parte de su gira que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan disfrutar de un espectáculo lleno de energía y sorpresas.