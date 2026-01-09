Megaoperativo internacional desmantela red china que estafó a 400 personas en Chile, con fraudes millonarios y lavado de dinero

El fiscal nacional, Ángel Valencia, junto a autoridades de Tarapacá, presentó detalles sobre un megaoperativo realizado en cinco regiones de Chile para desarticular una banda china implicada en fraudes informáticos.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en la Zona Franca de Iquique, Valencia, acompañado por la fiscal regional y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), expuso que la operación se originó a partir de la colaboración internacional entre el FBI y la PDI, que permitió a la Fiscalía recibir información crucial sobre la actividad delictiva.

“Los hechos son básicamente los siguientes: un conjunto de ciudadanos, mayormente norteamericanos, fueron víctimas de fraudes cometidos por vía informática. Básicamente, se les engañó, haciéndoles creer que estaban efectuando inversiones en plataformas, pero eran falsas“, explicó el fiscal.

El operativo, que se inició esta mañana, abarca la región Metropolitana y otras cuatro, y se centra en una organización delictiva liderada por cuatro ciudadanos chinos. Se estima que el monto total defraudado asciende a aproximadamente 210 millones de dólares (188 mil millones de pesos chilenos), afectando a cerca de 400 víctimas. Hasta el momento, se han emitido 53 órdenes de detención y se han involucrado 112 sociedades comerciales en la investigación.

Valencia destacó que el método de operación de la banda fue “urdido desde el extranjero” y que existe una compleja red para el lavado de dinero obtenido de manera ilícita. “Se ocupó en conjunto una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada, y el sistema financiero chileno, valiéndose de la estructura y de las ventajas de la Zofri“, aclaró. Sin embargo, enfatizó que la Zona Franca no es responsable de los delitos, sino que se trata de empresas que han abusado de su estatus para cometer fraudes.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, subrayó que la investigación está lejos de concluir. “Aquí ha habido una defraudación de ciudadanos, en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias. Esos dineros eran traspasados de una empresa a otra para finalmente no concretar las inversiones que las víctimas entendían que estaban haciendo“, relató.

Durante el operativo, se han incautado cerca de 50 millones de pesos, aunque el perjuicio total supera los 200 millones de dólares. Steinert también mencionó que entre los detenidos se encuentra un exejecutivo del Banco Santander, desvinculado en 2025, quien está implicado en el caso. El banco, por su parte, indicó que tomó conocimiento de la situación tras identificar transacciones sospechosas y que presentó una denuncia en julio de 2025.

El director de la PDI, Eduardo Cerna, añadió que la investigación se inició a raíz de consultas y diligencias del FBI en Estados Unidos. “Esa información llega a Chile a pedido del FBI, se empieza a hacer alguna indagatoria y se denuncia al Ministerio Público para dar inicio al proceso investigativo“, concluyó Cerna.