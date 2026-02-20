Aumento histórico en tarifas de transporte público en la era Boric: pasajes subirán $25 desde este domingo

Este viernes se anunció un incremento en las tarifas del transporte público en la Región Metropolitana de Chile, que entrará en vigor el próximo 22 de febrero de 2026.

El Panel de Expertos informó que la tarifa de los buses aumentará en $25, estableciendo un nuevo costo de $795 por pasaje. En cuanto al Metro, la tarifa en horario valle será de $815, mientras que en horario punta se fijará en $895. Este ajuste representa el mayor aumento desde que Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo de 2022, acumulando un incremento total de 95 pesos durante su gestión.

Las razones detrás de este aumento se deben a varios factores económicos. Según el Panel de Expertos, las variables que afectan los costos del Sistema de Transporte Público han mostrado incrementos significativos en 2025. La inflación anual se ha situado en un 3,5%, el dólar ha tenido un promedio anual de $952 y el costo de la mano de obra ha crecido un 6,7% anual. Además, se destacó el impacto del congelamiento de tarifas que se mantuvo entre 2019 y 2023, lo que generó un descalce acumulado de $270, afectando los ingresos del sistema.

El organismo subrayó que este aumento es “esencial para mantener el equilibrio financiero del Sistema, considerando el subsidio aprobado en la ley de presupuestos 2026”. La nueva tarifa se aplicará a los servicios de Bus, Metro y Tren Nos-Estación Central en las 38 comunas donde opera el sistema de transporte.

Cabe mencionar que para el sistema de pago Dale QR, las nuevas tarifas comenzarán a regir el 1 de marzo de 2026. Este ajuste en las tarifas se produce en un contexto donde los chilenos se preparan para el inicio del mes de marzo, un periodo que tradicionalmente implica un aumento en los gastos familiares.