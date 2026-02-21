Chile presenta nota de protesta a EEUU por sanciones a ministro Muñoz y funcionarios del Gobierno

El Gobierno de Chile, liderado por el presidente Gabriel Boric, ha presentado una nota de protesta a Estados Unidos tras la decisión de la administración de Donald Trump de revocar las visas a tres funcionarios de La Moneda, incluyendo al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz.

El canciller Alberto van Klaveren comunicó que esta nota fue entregada a la Casa Blanca después de una reunión con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd. Van Klaveren expresó que “EEUU ha anunciado medidas unilaterales a tres funcionarios del Gobierno de Chile” y subrayó que el Gobierno chileno no fue informado previamente sobre esta decisión.

El ministro de Relaciones Exteriores detalló que la convocatoria al embajador Judd tenía como objetivo no solo obtener explicaciones sobre la medida, sino también manifestar la “molestia y sorpresa” del Gobierno chileno, especialmente por el impacto que tiene sobre un destacado ministro como Juan Carlos Muñoz, quien recibió la notificación de forma escrita.

Van Klaveren condenó la acción como “extraordinariamente injusta” y afirmó que el Gobierno de Chile no puede aceptar ni comprender una medida que considera que “vulnera la soberanía de nuestro país”. Además, enfatizó que “ninguna acción del Gobierno de Chile y de funcionarios del Estado de Chile podrían poner en riesgo la seguridad regional, obviamente la seguridad nacional de Chile y de Estados Unidos”.

El canciller también indicó que La Moneda solicitó al embajador Judd información sobre las razones detrás de esta decisión, pero no obtuvo respuesta. “Nos dijo que no estaba en condiciones de entregarnos esta información. Los afectados iban a ser notificados de forma escrita”, añadió Van Klaveren, quien también mencionó que otros funcionarios no han sido notificados oficialmente sobre la situación.

Este incidente se produce en un contexto de tensiones diplomáticas y resalta la importancia de la comunicación entre ambos países, así como el impacto que decisiones unilaterales pueden tener en las relaciones bilaterales.