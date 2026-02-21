Francisco Saavedra revela el dramático accidente de su hija en piscina: «Logró respirar gracias a la natación»

El animador Francisco Saavedra compartió un emotivo relato sobre un accidente que vivió con su hija en el podcast «Mamá por siempre», conducido por María Luisa Godoy.

Durante la conversación, Saavedra reveló que su hija mayor, Laura, sufrió un grave accidente a la edad de dos años, un evento que tuvo un impacto significativo en su vida y en su percepción sobre la seguridad en el hogar. El animador narró que la pequeña cayó a una piscina mientras él no se encontraba en casa. “Se sube al auto de juguete, apretó el acelerador, avanza y se fue directo a la piscina”, recordó Saavedra, explicando que el incidente ocurrió en la casa de su madre, donde en ese momento la piscina no contaba con rejas ni medidas de protección.

El animador continuó relatando que, en ese momento, había ido a la cocina a buscar algo y escuchó los gritos de terror de su familia. Al regresar, se encontró con su madre y su hermana intentando rescatar a Laura de la piscina. “Mi mamá la agarra de las mechas, la saca y Laura, gracias a Dios, y a que tenía nociones de natación, logra salir y respirar cuando está fuera”, enfatizó Saavedra, destacando la rápida reacción de su familia y la importancia de que la niña supiera nadar.

A pesar de que el accidente no dejó consecuencias físicas graves, Saavedra confesó que este evento lo marcó profundamente y cambió su enfoque sobre la protección de sus hijas. “Me da terror que les pase algo. En el tema de la seguridad soy súper exagerado, incluso maniático”, admitió. Además, compartió cómo el accidente ha influido en su comportamiento diario, mencionando que suele preguntar a otros padres sobre la seguridad de las piscinas: “Soy de los que pregunta: ‘oye, ¿tienes piscina?, ¿tiene reja?’”.

El animador también ofreció un consejo a otros padres sobre la prevención de accidentes acuáticos: “Mi consejo es que, desde guagua, si tienen la posibilidad, los metan a cursos de natación. Es la única manera de evitar un accidente que perfectamente pudo haberse evitado”, subrayando la relevancia de la educación en seguridad acuática y la prevención en el hogar.