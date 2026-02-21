Arturo Ruiz-Tagle se burla de Paul Vásquez tras polémica en Puerto Montt: ‘Te dicen el combinado con Pepsi’

El comediante Arturo Ruiz-Tagle vivió un episodio complicado durante su actuación en el Festival Capital 2026, celebrado el 12 de febrero en Puerto Montt, en el marco del 173 aniversario de la ciudad. Durante su presentación, el humorista enfrentó abucheos del público, lo que lo llevó a realizar comentarios polémicos, incluyendo referencias a “los comunistas que están atrás” y a “marxistas imaginarios”, además de gestos obscenos que provocaron una fuerte reacción entre los asistentes.

A medida que avanzaba la jornada, Ruiz-Tagle reconoció su error, aunque ya era demasiado tarde para mitigar el impacto de sus palabras. Las autoridades locales expresaron su descontento por la situación, y el comediante fue calificado de “facho” por algunos espectadores, en un contexto donde su rutina tomó un giro político que no fue bien recibido.

Al día siguiente, el humorista Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”, se presentó en el mismo festival y no dudó en hacer alusión a lo ocurrido con su colega. Durante su actuación, lanzó varios chistes que hacían referencia a la controversia que había rodeado a Ruiz-Tagle, lo que generó risas entre el público.

En respuesta a las bromas de Vásquez, Ruiz-Tagle utilizó una transmisión en vivo a través de la cuenta de Instagram de Hans Vásquez, hermano de Paul, para dirigirse a su colega. “Quiero mandar un saludo a tu hermano que me agarró para webeo por lo que pasó en Puerto Montt. Paul, te gusta a ti nomás webiar, después andas llorando porque te hacen chistes, y a ti te dicen el combinado con Pepsi… con coca eras harto mejor”, expresó Ruiz-Tagle, evidenciando la tensión entre ambos humoristas.

Este incidente ha generado un amplio debate sobre la libertad de expresión en el humor y las reacciones del público ante comentarios considerados inapropiados en un contexto festivo.