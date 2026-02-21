Pincoya lista para regresar a “Gran Hermano” en la esperada “Generación Dorada” de Argentina

El vigésimo quinto aniversario de “Gran Hermano” en Latinoamérica se celebrará con una edición especial que promete ser memorable.

La cadena argentina Telefe, que introdujo el formato en el continente en 2001, ha anunciado que la nueva temporada, titulada “Generación Dorada”, contará con una convocatoria abierta a aspirantes de diversos países, exjugadores del reality, celebridades y personajes anónimos que buscan su oportunidad en la televisión. Esta edición conmemorativa se lanzará en junio de 2025 y se espera que esté a la altura de la celebración de un cuarto de siglo del programa.

Entre las especulaciones sobre los participantes, se ha mencionado que Chile podría tener representación en esta temporada, con nombres como Diego Pánico y Cony Capelli, quien fue la ganadora de la primera temporada de “Gran Hermano” en el país. Capelli ha generado controversia recientemente en redes sociales tras advertir a los antisociales que tomaría medidas drásticas.

Además, según la periodista Yanina Latorre en el programa “Sálvese Quien Pueda” (SQP), Jennifer Galvarini, conocida como la Pincoya, sería una de las participantes confirmadas para la “Generación Dorada”. La noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores del programa han expresado su entusiasmo por su posible regreso. Comentarios como “Es la única que puede dar contenido” y “si viene Pincoya tenemos quilombo asegurado” reflejan la expectativa que genera su participación.

La Pincoya, quien fue finalista de “Gran Hermano Chile”, es conocida por su personalidad polémica, lo que ha llevado a muchos a anticipar que su regreso podría traer momentos intensos y dramáticos al reality. La producción de Telefe se prepara para una temporada que no solo celebrará la historia del programa, sino que también buscará captar la atención de una audiencia ávida de entretenimiento y sorpresas.