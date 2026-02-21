EE.UU. revoca visa a ministro chileno Juan Carlos Muñoz por sanciones relacionadas con telecomunicaciones y seguridad regional

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz, anunció este viernes que ha sido notificado por Estados Unidos sobre la revocación de su visa de ingreso al país norteamericano.

Muñoz lamentó la decisión, que forma parte de una serie de sanciones impuestas por el Departamento de Estado de EE.UU., firmadas por el secretario Marco Rubio, que afectan a tres funcionarios del Gobierno chileno. Según la acusación oficial, estos funcionarios habrían estado involucrados en actividades que comprometen la infraestructura crítica de telecomunicaciones y la seguridad regional en el hemisferio.

La revocación de las visas implica que los funcionarios sancionados y sus familiares directos quedan generalmente inelegibles para ingresar a Estados Unidos, además de que se anulan las visas vigentes. La medida se relaciona con proyectos de infraestructura de telecomunicaciones en Chile y en la región, y se ha vinculado a iniciativas de conectividad internacional y desarrollo de cables submarinos en el Pacífico Sur.

Desde el Gobierno chileno, se expresó sorpresa ante esta determinación y se rechazaron las acusaciones, afirmando que ninguna acción del Ejecutivo amenaza la soberanía o la seguridad nacional del país. En su declaración, Muñoz enfatizó que durante su gestión se ha trabajado intensamente para mejorar las condiciones de conectividad digital en Chile, considerándola fundamental para la vida moderna.

El ministro subrayó que su enfoque ha estado en fortalecer la conectividad digital, evaluando proyectos bajo criterios técnicos y buscando avanzar en la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. La decisión de EE.UU. se produce en un contexto de relaciones internacionales complejas y a pocas semanas del final del mandato del presidente Gabriel Boric, lo que añade un matiz significativo a la situación actual en el ámbito de las telecomunicaciones.