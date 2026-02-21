Pablo Herrera defiende a Dino Gordillo: “La funa tiene motivos políticos tras la elección de Kast”

El humorista chileno Dino Gordillo enfrenta serias acusaciones tras un incidente ocurrido durante su actuación en la Fiesta de la Naranja, donde supuestamente besó sin consentimiento a una menor de edad. Este hecho ha llevado a la cancelación de sus presentaciones programadas en Pichilemu y Yerbas Buenas, generando un clima de controversia que podría afectar su carrera profesional.

Recientemente, se ha difundido un video que muestra el momento de la controversia. Aunque el video no captura el beso en sí, el audio revela al comediante diciendo “Hola, mi amor”, seguido de un sonido que podría interpretarse como un beso. Esta grabación ha alimentado las críticas hacia Gordillo, quien ha sido objeto de un intenso escrutinio público.

En medio de esta situación, el cantante Pablo Herrera ha salido en defensa del humorista, sugiriendo que las críticas podrían estar motivadas por razones políticas. En una entrevista en TV+, Herrera afirmó: “Claramente el país sigue dividido, más ahora que fue elegido José Antonio Kast, la gente de izquierda se está tirando con todo contra de cualquier artista que huela a derecha, y Dino Gordillo es cercano a la derecha y lo están haciendo mierda por eso”.

Herrera también expresó su descontento con la cancelación de conciertos, argumentando que es un despropósito que se tomen decisiones basadas en suposiciones. “Dino Gordillo lleva 40 años haciendo reír a la gente. Paren el hue…”, añadió, defendiendo la trayectoria del humorista.

El cantante continuó su defensa, afirmando que la situación de Gordillo no tiene otra explicación que una intención política, dado que es un artista querido por el público. “Yo he compartido innumerables veces con él y es un tipo muy simpático, muy caballero y es un hombre de familia”, concluyó Herrera, quien también mencionó que a él no le han cancelado conciertos a pesar de la controversia.

La situación de Dino Gordillo sigue siendo objeto de debate en los medios y entre el público, mientras se espera que se esclarezcan los hechos relacionados con las acusaciones en su contra.