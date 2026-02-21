José María Balcázar, nuevo presidente de Perú, enfrentará juicio por corrupción mientras dirige el Gobierno interino

El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, enfrenta un juicio por presunta apropiación de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha confirmado que el juicio contra Balcázar está programado para el 16 de junio de 2026, una fecha en la que se espera que aún esté en funciones como presidente de transición. Esta situación legal se conoció por parte del mandatario el 5 de septiembre de 2025, cuando fue notificado sobre el inicio del proceso judicial, lo que plantea interrogantes sobre su candidatura a la presidencia interina tras la destitución de José Jerí, quien fue removido por sospechas de tráfico de influencias.

Balcázar, quien asumió el cargo en un contexto de crisis política, está acusado de haberse apropiado de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, donde ocupó el cargo de decano. A pesar de que los hechos se produjeron antes de su elección como congresista en 2021 y su posterior ascenso a la presidencia interina, la inmunidad parlamentaria no le exime de enfrentar este juicio.

El Colegio de Abogados de Lambayeque emitió un comunicado instando al Parlamento a rechazar su candidatura, señalando que Balcázar ha sido imputado por delitos que incluyen la apropiación de fondos, el cambio de titularidad de cuentas en diversas entidades financieras y la defraudación de persona jurídica. En su declaración, el Colegio exigió al Ministerio Público y al Poder Judicial que actúen con integridad y den inicio al juicio correspondiente, subrayando la necesidad de que no se prescriban los delitos imputados. Además, el Colegio decidió expulsar a Balcázar de su institución debido a estas acusaciones.

Balcázar también ha tenido un pasado controvertido como juez provisional de la Corte Suprema de Justicia de Perú, donde anuló una sentencia firme, lo que llevó a su eventual destitución de esa posición. En su carrera como abogado, ha defendido casos de acusados de abusos sexuales a menores, lo que ha generado críticas en su contra.

En medio de esta controversia, el nuevo presidente interino ha hecho declaraciones polémicas, afirmando que “el sexo a temprana edad puede ser beneficioso para el desarrollo psicológico de las mujeres”. A pesar de las acusaciones en su contra, Balcázar ha calificado estas denuncias como “leyendas negras” y ha insistido en que los casos están archivados, aunque se ha confirmado que tiene un juicio pendiente que deberá enfrentar.