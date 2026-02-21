“Dash recuerda a Andrés Caniulef: “Siempre estará en mi corazón y pensamientos”

El exchico reality Dash ha compartido su dolor tras el fallecimiento del periodista Andrés Caniulef, con quien desarrolló una amistad significativa durante y después de su participación en el programa Palabra de Honor. En una entrevista con Página 7, Dash relató cómo recibió la noticia de la muerte de Caniulef y el profundo impacto que ha tenido en su vida.

“Lo recuerdo como una persona muy inteligente, increíblemente, de hecho, como alguien que sabía de todo. Era una persona con un léxico, una educación muy amplia, de mucho respeto. Le tengo mucho cariño, de verdad”, expresó Dash, destacando las cualidades tanto humanas como profesionales del comunicador.

El exchico reality admitió que la partida de su amigo lo dejó completamente descolocado. “Viví el duelo, quedé loco. Cuando pasó, quedé en shock, lo recordé mucho, empecé a ver los videos que teníamos juntos y lamento mucho su pérdida, por su familia. Espero que Dios les dé la calma”, confesó, reflejando no solo su tristeza, sino también la dificultad de asimilar una pérdida tan repentina.

Además, Dash compartió una reflexión personal sobre el dolor de perder a seres queridos. “Yo también he perdido gente cercana y es un dolor que no se supera, pero al fin y al cabo se aprende a vivir con ese dolor a lo largo de la vida”, sostuvo, evidenciando que esta experiencia ha removido heridas pasadas y lo ha llevado a mirar el duelo desde una perspectiva más íntima.

Sobre la ausencia de Caniulef, Dash fue enfático en señalar que su amigo sigue presente en su vida diaria. “Lo recuerdo como un tipo muy buena onda, muy bacán y está en mis pensamientos y corazón siempre. Obviamente, he echado de menos su persona, pero él está aquí también; su alma debe estar aquí cuidando su familia, de seguro”, agregó.

La relación entre ambos no se limitó al reality, ya que continuaron en contacto después del programa, llamándose y compartiendo momentos. Dash recordó que su vínculo se remonta a años antes, cuando coincidieron en el matinal Bienvenidos, una etapa que, según él, dejó “hartos recuerdos lindos” que hoy atesora con especial emoción.