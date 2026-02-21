Helhue Sukni reflexiona tras violento robo a sus padres: “Siempre defendí delincuentes, pero esto es inaceptable”

Durante la madrugada del viernes, los padres de la abogada y figura pública Helhue Sukni fueron víctimas de un violento robo en su hogar ubicado en Las Condes, región Metropolitana. En el momento del asalto, Sukni se encontraba de vacaciones en Brasil y, tras enterarse de lo sucedido, expresó su indignación a través de sus redes sociales, lanzando severas amenazas contra los delincuentes, a quienes aseguró que mandaría “a matar”.

En un video posterior, la abogada reflexionó sobre el incidente y realizó un mea culpa, reconociendo su trayectoria defendiendo a delincuentes. “Yo de joven siempre defendí a delincuentes, esa es la verdad, y lo sigo haciendo. El tema es que antiguamente el delincuente no era así”, comentó.

Sukni relató que el asalto fue perpetrado por un grupo de jóvenes que entraron a su domicilio, amarrando a su padre y lanzando al suelo a su madre, ambos de 89 años, mientras robaban joyas y una caja fuerte. La abogada lamentó que los delincuentes actuales actúan con una violencia que no se veía en el pasado.

“Antiguamente, los delincuentes entraban a las casas solas. Nunca entraban con gente y cuando entraban era muy pocos, pero nunca amarraban a nadie, nunca golpeaban a nadie, ¿cuál era la finalidad?”, cuestionó.

Sukni también expresó su deseo de encontrar a los responsables del asalto, afirmando: “Yo me estoy movilizando, pero no voy a descansar hasta pillarlos. Los quiero ver, los quiero mirar, los quiero tocar y quiero que ellos sientan lo mismo que sintieron mis padres, cómo lo voy a hacer, no sé”.

La abogada concluyó su mensaje lamentando el daño que estos actos causan a las personas mayores, enfatizando que “¿por qué ese afán de hacer daño, de asustar, y más encima a gente mayor? Eso es lo peor de todo”.

Este incidente ha generado una gran preocupación en la comunidad, resaltando la creciente inseguridad que enfrentan los ciudadanos en diversas localidades.