Karla Constant celebra el regreso de los realities a Chile con “Vecinos al límite” y su nuevo formato innovador

Karla Constantestá lista para liderar “Vecinos al límite”, un nuevo reality show de Canal 13 que se estrenará tras la finalización de “Mundos opuestos”. Este será el décimo tercer reality en la carrera de Constant, quien ha trabajado en la mayoría de ellos junto a Sergio Lagos, consolidando su posición como la pareja más reconocida en este género en la televisión chilena.

La trayectoria de Karla en el mundo de los realities comenzó hace 20 años con “La casa” y ha continuado con programas como “Expedición Robinson, la isla VIP”, “40 ó 20”, y las dos versiones de “Mundos opuestos”, así como “Pareja perfecta” y otros formatos recientes como “Tierra brava”, “¿Ganar o servir?”, “Palabra de honor” y “Mundos opuestos”.

“Vecinos al límite” presentará un formato innovador que incluye un barrio con cuatro casas de diferentes niveles de comodidad. En este escenario, cuatro equipos, cada uno compuesto por dos celebridades y cuatro participantes anónimos, competirán en diversas pruebas físicas para determinar quiénes podrán mudarse a la casa más lujosa y quiénes serán eliminados. Karla describe este nuevo formato como una evolución de los realities anteriores, afirmando: “Yo lo veo como una multiplicación de ‘Mundos Opuestos’, donde ahora serán cuatro mundos en vez de dos, y cada uno de ellos tendrá sus dinámicas propias. Pero no estarán encapsulados, sino que se intercambiarán con los otros, teniendo que convivir y mezclarse, lo que da buenas oportunidades para generar drama, con los conflictos típicos que tienen los vecinos”.

Además, Karla destaca la importancia de regresar a Chile tras haber grabado cuatro realities consecutivos en Lima, Perú. Este regreso no solo representa un cambio profesional, sino también personal, ya que le permitirá estar más cerca de su familia. “Regresar a Chile es un gran cambio, y creo que ya se hacía necesario. Volveremos a una locación que conozco muy bien, porque hice muchos realities ahí, y me tiene muy entusiasmada. Pero lo que más me importa es poder estar más cerca de mi familia, porque mis niños y mi papá resintieron mucho los viajes en estos años. Afortunadamente ahora estoy aquí y puedo atenderlos, así que estoy feliz de volver”, concluyó la animadora.