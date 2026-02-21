Tonka Tomicic brilla en la Gala de Viña 2026 con traje reutilizado y cautiva al público en la alfombra roja

Casi 150 celebridades se darán cita esta noche en la Gala de Viña 2026, conducida por José Antonio Neme y Tonka Tomicic.

La emblemática Gala de Viña del Mar, que se celebra anualmente, contará con la participación de cerca de 150 figuras del espectáculo, quienes desfilarán por la alfombra roja en un evento que promete ser memorable. Este año, la conducción estará a cargo de José Antonio Neme y Tonka Tomicic, siendo esta última una de las personalidades más esperadas del evento.

Tonka Tomicic, quien ha sido objeto de controversias en ediciones anteriores, hizo su entrada en la gala pasadas las 21:00 horas del viernes 20 de febrero, ante un público de aproximadamente 3 mil personas en el Sporting de Viña del Mar. La comunicadora, que ha sido un ícono del evento, lució un traje reutilizado, lo que ha sido bien recibido por los asistentes.

Durante su presentación, Tomicic no solo saludó a los presentes, sino que también se unió a la celebración bailando y compartiendo momentos con el público. En un gesto de cercanía, se acercó a su compañero de conducción, José Antonio Neme, y le preguntó en tono juguetón: “¿Mejilla o Boca?” antes de darle un beso, lo que generó risas y aplausos entre los asistentes.

Este año, la gala se presenta en un ambiente más tranquilo en comparación con el tumultuoso 2025, donde la presencia de Tomicic había generado una serie de polémicas. Además, se ha anunciado que la influencer representará a Chile en la próxima edición aniversario que se llevará a cabo al otro lado de la cordillera, lo que añade un elemento de expectativa a su participación en el evento.

La Gala de Viña, que se ha consolidado como un referente en el ámbito del espectáculo en Latinoamérica, continúa siendo un espacio donde la moda, la música y la cultura se entrelazan, atrayendo la atención de miles de espectadores tanto en el lugar como a través de las transmisiones en vivo.