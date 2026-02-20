Explosión de paquete bomba en escuela de Gendarmería de Buenos Aires deja al menos dos heridos

Al menos dos personas resultaron heridas tras la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de la Gendarmería en Buenos Aires.

Este viernes, a las 13:24 hora local, se registró una explosión en el edificio de la Escuela Superior de la Gendarmería, situado en el Paseo Colón 533, en el barrio de San Telmo, cerca de la Plaza de Mayo. Según informaron fuentes oficiales, el artefacto explosivo había sido recibido y resguardado en la institución hace aproximadamente cuatro meses y detonó tras ser manipulado.

Las autoridades confirmaron que se habían recibido tres paquetes por mensajería, de los cuales uno explotó, causando heridas a dos oficiales que fueron trasladados al Hospital Argerich. Los heridos sufrieron quemaduras y se encuentran recibiendo atención médica.

En respuesta a la explosión, se llevó a cabo una evacuación preventiva del edificio y se organizó un amplio operativo que incluyó la participación de bomberos, policías y especialistas en explosivos. La zona ha sido acordonada por las fuerzas de seguridad mientras se investiga el origen de los envíos y se analizan los otros dos paquetes que también habían sido recibidos en la escuela.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para garantizar la seguridad y determinar las circunstancias que rodean este incidente.