Aumento de pasajes en transporte público: nueva tarifa y razones detrás del ajuste en 38 comunas

El Panel de Expertos del Transporte Público en Chile ha decidido aumentar la tarifa del pasaje adulto en $25, medida que afecta a los servicios subsidiados de buses, Metro y Tren Nos–Estación Central en las 38 comunas donde opera la red integrada. Con este ajuste, la nueva tarifa para adultos mayores será de $390 y para estudiantes se fijará en $260. Además, el Monto Máximo Mensual ‘Dale QR’ se establecerá en $42.000.

La decisión, tomada el pasado viernes, se fundamenta en el aumento de diversas variables que impactan directamente en los costos del sistema de transporte. Según el panel, la inflación anual ha crecido un 3,5%, el dólar promedio anual se ha situado en $952 y el costo de la mano de obra ha aumentado un 6,7%. Asimismo, el organismo atribuyó parte de esta alza al congelamiento tarifario que se aplicó entre 2019 y 2023, el cual fue implementado tras un aumento de $30 en el pasaje que provocó protestas masivas y el estallido social en el país. Este congelamiento generó un descalce acumulado de $270, lo que ha tenido efectos negativos en los ingresos del sistema.

El Panel de Expertos defendió la necesidad de esta alza tarifaria, argumentando que es esencial para mantener el equilibrio financiero del sistema, especialmente considerando el subsidio aprobado en la ley de presupuestos 2026.

En otro contexto, se ha confirmado la muerte de dos mujeres en la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus quemaduras, lo que ha llevado a sus familiares a solicitar privacidad durante el proceso de duelo. Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha expresado que las acciones del Gobierno de Gabriel Boric podrían “socavar la seguridad regional” y afectar al pueblo chileno, advirtiendo que su legado podría verse comprometido por estas decisiones.