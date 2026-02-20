Red Bull Symphonic: Pablo Chill-E y su Hito Musical en Chile

El 5 y 6 de septiembre de 2025, Chile fue el escenario del debut de Red Bull Symphonic en Latinoamérica, un evento que reunió a Pablo Chill-E con una orquesta en un espectáculo televisado por TVN.

El concierto, que tuvo lugar en el Teatro Corpartes, se destacó por su capacidad de convocatoria, agotando todas las entradas disponibles. Bajo la dirección de Gabo Paillao, la orquesta interpretó 18 canciones del reconocido artista urbano, quien es considerado uno de los más influyentes en el género del trap. Entre los temas presentados se encontraban éxitos como “My Blood”, “Dale tu kolin”, “Vibras”, “Jaguar”, “Desahogo”, “Singapur”, y “Hablamos Mañana”, este último una colaboración con Bad Bunny. El repertorio también incluyó un homenaje a Galee con “Big Cut”, “Mami no estés triste” y culminó con el popular “Shishgang”.

El evento no solo fue un hito para Chill-E, quien expresó: “Fue un hito super importante para mi carrera. Recuerdo que empezamos en un estudio con cajas de huevo, con un micrófono que no valía ni 100 lucas y terminamos haciendo un Red Bull Symphonic”, sino que también marcó un precedente en la escena musical chilena. Gabo Paillao, director del espectáculo, destacó la relevancia de Chill-E en el trap chileno, afirmando: “Para mí Pablo es el máximo referente de trap chileno. Es el primer artista que logró hacer sonar el trap como tiene que sonar, con las letras, música y contenido.”

El espectáculo, que combina la música urbana con arreglos orquestales, ha sido un fenómeno global, habiéndose presentado en países como Egipto, Australia y Grecia, adaptando el género musical a la cultura local. La versión chilena de Red Bull Symphonic se considera un punto de inflexión en la carrera de Pablo Chill-E y en la música urbana en la región.

El evento completo estará disponible en formato de cortometraje titulado “Red Bull Symphonic Pablo Chill-E, El Documental”, que se estrenará el viernes 20 de febrero a las 13:00 horas en el canal oficial de TVN en YouTube. Además, el show completo se puede encontrar en el canal oficial de Pablo Chill-E en YouTube, donde los fanáticos podrán revivir esta experiencia única que ha dejado una huella en la música chilena.