Éxito en Metro: Más de 198 mil transacciones con pago sin contacto en su primera semana de marcha blanca

A una semana del lanzamiento de la marcha blanca para el pago sin contacto en el Metro de Santiago y el servicio Tren Nos-Estación Central, el sistema ha mostrado resultados positivos en su operación y aceptación por parte de los usuarios.

Entre el 13 y el 18 de febrero, se registraron un total de 198.876 transacciones con esta nueva modalidad de pago, que se presenta como una alternativa complementaria al uso de la tarjeta Bip! y el sistema de pago QR en el transporte público metropolitano. Las estaciones que más utilizaron el sistema EMV (tarjetas y billeteras digitales) fueron Tobalaba, Universidad de Chile, Los Leones, La Moneda, Estación Central, Santa Lucía, Universidad de Santiago, Manquehue, Plaza de Armas y Pedro de Valdivia, lo que indica una fuerte adopción en áreas de alto tráfico y puntos de conexión.

El análisis de la participación de los diferentes métodos de pago durante la primera semana muestra que la tarjeta Bip! representó el 45,4% de las transacciones, el sistema QR alcanzó un 20,7%, mientras que las tarjetas de estudiante (TNE) y las tarjetas de adulto mayor (TAM) sumaron un 31,4%. El uso de EMV, que incluye tarjetas de débito, crédito y billeteras digitales, se situó en un 2,5%. Este patrón sugiere que el pago con tarjetas se está integrando de manera gradual como una opción adicional dentro del sistema tarifario, alineándose con el enfoque progresivo establecido para esta fase de prueba.

Rodrigo Terrazas, gerente general (s) de Metro, comentó sobre los primeros días de la marcha blanca, afirmando que “la incorporación del pago con tarjetas se está desarrollando de forma segura y controlada. Estamos observando una adopción gradual, especialmente en estaciones de alto flujo, y lo más importante es que el sistema ha operado sin incidencias relevantes para los usuarios. Esto nos permite seguir avanzando con confianza en este proceso de modernización del acceso al transporte público.”

El sistema de pago sin contacto permite a los usuarios validar su acceso directamente en los torniquetes y validadores, manteniendo la integración tarifaria entre el Metro y el Tren Nos-Estación Central al utilizar el mismo medio de pago durante todo el trayecto. Hasta el momento, no se han reportado problemas significativos en la operación del sistema, lo que sugiere un funcionamiento estable en condiciones reales de uso.