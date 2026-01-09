Raquel Argandoña revela que Hernán Calderón la odia por la curiosa coincidencia de nombres con su nueva pareja

Raquel Argandoña reveló tensiones con su ex pareja debido a la coincidencia de nombres con la actual novia de él.

En una reciente aparición en el programa “Tal Cual”, Raquel Argandoña, jurado del programa de baile “Fiebre de Baile”, compartió que su relación con Hernán Calderón, padre de sus dos hijos, ha tomado un giro complicado. La razón detrás de esta situación es que la actual pareja de Calderón también se llama Raquel, lo que ha generado incomodidades. Argandoña comentó: “Tengo que cambiar ya el teléfono de emergencia, porque era de mi ex, el ex de mis dos hijos, que ahora me está odiando, a veces me ama, pero ahora me está odiando”.

Durante la conversación, Argandoña explicó que la situación ha llevado a que su ex pareja se sienta incómodo, ya que “todo el mundo le hace bromas porque la polola se llama Raquel”. Ante la pregunta de su compañero José Miguel Viñuela sobre si la nueva pareja se parecía a ella, Argandoña respondió con ironía: “cómo te le ocurre, jamás”. Además, añadió de manera sarcástica que “hay algunos que las operan para que se parezcan a las ex”.

Este intercambio de declaraciones ha puesto de manifiesto las tensiones que pueden surgir entre ex parejas, especialmente cuando hay nuevas relaciones involucradas. Raquel Argandoña, conocida por su personalidad fuerte y su presencia en los medios, continúa siendo un tema de interés en el mundo del espectáculo chileno.