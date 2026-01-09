Agentes de ICE disparan a dos venezolanos en Portland, generando preocupación y protestas por el uso de la fuerza

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon este jueves en Portland, Oregon, hiriendo a dos civiles, confirmaron las autoridades locales.

La policía de Portland recibió reportes sobre un hombre y una mujer que habían sido alcanzados por disparos en una zona residencial. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos oficiales de ICE que podrían estar involucrados en el incidente, según lo informado por el departamento de policía en su cuenta de X. Las dos personas heridas fueron trasladadas a un hospital cercano, aunque no se han revelado detalles sobre su estado de salud ni sus identidades.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió un comunicado en X confirmando la participación de agentes de ICE en el suceso, aunque posteriormente retiró la publicación. El jefe de la policía de Portland, Bob Day, instó a la comunidad a “mantener la calma” mientras se recababan más detalles sobre el incidente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos declaró a la cadena Fox que las personas heridas son de nacionalidad venezolana y justificaron la acción de los agentes como un “acto de defensa propia”. Según el DHS, los agentes de ICE estaban realizando una detención de un vehículo que supuestamente era conducido por un inmigrante venezolano vinculado a una red criminal. Al ser identificado, el conductor habría intentado escapar, lo que llevó a los agentes a abrir fuego, alegando que el conductor intentó atropellarlos.

El Departamento de Policía de Portland ha confirmado que el incidente está bajo investigación. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, también se pronunció en su cuenta de X, indicando que se cree que el conductor del vehículo está asociado con la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua.

Este tiroteo se produce apenas un día después de que un agente de ICE disparara y matara a Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, en Mineápolis, Minnesota, lo que ha desatado protestas masivas en varias ciudades del país contra las acciones de los agentes federales de inmigración. Portland, gobernada por demócratas, ha sido una de las ciudades donde el expresidente Donald Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y otras agencias federales desde mediados de 2025, bajo la justificación de combatir el crimen, aunque las operaciones se han centrado en gran medida en redadas contra migrantes.