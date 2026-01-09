José Antonio Neme protagoniza tenso incidente en restaurante y es acusado de maltrato a garzón durante cita

José Antonio Neme fue visto en una cita en el Barrio Lastarria, donde un incidente con un garzón empañó la velada.

El conocido periodista y conductor del programa “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, ha sido objeto de especulaciones sobre su vida amorosa en los últimos tiempos. Recientemente, fue avistado en el Barrio Lastarria, acompañado por un hombre alto y corpulento, lo que avivó los rumores sobre una posible relación. Sin embargo, la cita no transcurrió como se esperaba, ya que Neme protagonizó un tenso episodio con uno de los garzones del restaurante donde se encontraban.

El periodista Pablo Candia, en su podcast “Quien es uno”, reveló detalles sobre el encuentro. Según su relato, Neme se mostró descontento porque el local no ofrecía una bebida que deseaba consumir. Candia citó a un trabajador del restaurante que le comentó: “me vas a creer que vino Neme el domingo, en modo cita, los atendí yo y me trató como las pelotas, fue denigrante, falto de respeto…. todo mal”.

El panelista de “Primer Plano” añadió que la situación fue incómoda tanto para el garzón como para el acompañante de Neme, quien, según Candia, lucía visiblemente afectado por la tensión del momento. “José Antonio estaba muy molesto, y quien lo acompañaba estaba con su cara desfigurada, o sea esa cita terminó de mala manera, él era muy guapo. Comieron rápido y se fueron en poco más de una hora”, detalló.

Candia también hizo un llamado a la cortesía en los restaurantes, sugiriendo que, aunque no se deba dar propina, es importante no ser descortés con el personal. La situación ha generado comentarios en redes sociales, donde los seguidores de Neme han expresado su sorpresa ante el incidente.