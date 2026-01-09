Trump anuncia inminentes ataques terrestres contra cárteles en México tras operaciones marítimas en el Caribe y Pacífico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 8 de enero de 2026 que se preparan ataques terrestres contra los cárteles de la droga en México, tras las recientes operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe. En una entrevista transmitida por Fox News, Trump afirmó: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México.”

Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, que fue el resultado de meses de presión militar y económica por parte de Estados Unidos. Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha llevado a cabo ataques que han resultado en la muerte de más de 100 personas, dirigidos a barcos presuntamente involucrados en el narcotráfico. Trump también mencionó que se realizó un ataque terrestre en una zona de atraque de estos barcos en Venezuela.

La posibilidad de ataques a cárteles en México representa una escalada significativa en la intervención militar de Estados Unidos en la región. El gobierno interino de Venezuela ha condenado estas acciones, considerándolas una “amenaza para la estabilidad regional”. En respuesta a las declaraciones de Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que las Américas “no pertenecen” a ninguna potencia, en alusión a la afirmación de Trump sobre el “dominio” de Washington en el hemisferio tras la caída de Maduro.

Trump también reveló que había presionado a Sheinbaum para permitir el envío de tropas estadounidenses a México con el fin de combatir a los cárteles, una propuesta que, según él, fue rechazada anteriormente por la presidenta mexicana.