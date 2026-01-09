Regresa a Chile ‘Los Monólogos de la Vagina’: Angélica Castro y Fran Sfeir protagonizan esta audaz reinvención teatral

La emblemática obra “Los monólogos de la vagina” regresa a Chile con una nueva versión que busca resonar con los tiempos actuales.

Después de varios años sin presentaciones en el país, la obra teatral “Los monólogos de la vagina” vuelve a los escenarios chilenos bajo la dirección de Christian Villarreal. Este fenómeno teatral, que ha dejado una huella significativa en el ámbito cultural, contará con un elenco destacado que incluye a Angélica Castro, Fran Sfeir y Cecilia Cucurella.

Creada en 1996 por la dramaturga y activista Eve Ensler, la obra ha sido un éxito internacional, representándose en más de 140 países y traducida a más de 48 idiomas. “Los monólogos de la vagina” no solo se ha consolidado como una de las obras más representativas del teatro contemporáneo, sino que también ha dado origen al movimiento V-Day, que se centra en la erradicación de la violencia de género y en la reivindicación de la voz femenina.

El estreno nacional está programado para el viernes 9 de enero en el Teatro al Aire Libre de Rancagua, un evento que promete ser un hito en la escena teatral chilena. La obra se caracteriza por su combinación de humor y emoción, abordando experiencias íntimas y universales que invitan a la reflexión.

Tras su estreno, “Los monólogos de la vagina” continuará su temporada en el Teatro Mori de Recoleta durante el mes de febrero, donde se ofrecerán múltiples funciones abiertas al público, permitiendo que más personas puedan disfrutar de esta propuesta atrevida y reflexiva.