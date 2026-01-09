Escándalo de estafas: Amparo Noguera y otros famosos amenazados por banda criminal que exige millonarias sumas

La actriz Amparo Noguera ha sido víctima de una estafa que asciende a cerca de 700 millones de pesos, perpetrada por una banda de delincuentes que incluye reclusos de la cárcel de Huachalalume, en La Serena. Este hecho ha puesto en alerta a otras personalidades del ámbito político y del espectáculo, quienes también fueron contactados por la misma agrupación delictiva.

En un relato compartido por la actriz Begoña Basauri a MegaNoticias, se reveló que comenzó a recibir mensajes y llamadas de desconocidos a través de WhatsApp. Uno de sus amigos, al responder a uno de estos contactos, fue amenazado. Basauri narró: “De un cuarto número me llega un mensaje (…) ya con mi nombre: Begoña, esto puede parecer una broma, pero no es una broma. Te recomiendo que vayas a la policía, porque van sicarios a tu casa y van a matarte”. La actriz explicó que los delincuentes intentan que las víctimas respondan a un supuesto “policía bueno” que les advierte sobre la llegada de sicarios, pidiendo a cambio una suma de dinero para detener a estos supuestos atacantes. En su caso, le solicitaron un depósito de 60 millones de pesos, pero decidió denunciar el hecho a la Policía de Investigaciones (PDI), enfatizando la gravedad de las amenazas recibidas.

El diputado independiente Sebastián Videla, también contactado por la misma banda, alertó sobre la situación a través de sus redes sociales, instando a la población a no dejarse engañar y a denunciar estos delitos. Videla relató que los estafadores se hicieron pasar por funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y mencionaron convenios con el Banco Santander. Sin embargo, el parlamentario no cayó en la trampa y confrontó a su interlocutor preguntando: “¿De qué cárcel me está llamando?” Afirmó que no fue engañado y que también denunció el intento de estafa.

Este caso ha generado preocupación en el ámbito nacional, ya que no solo afecta a figuras del espectáculo, sino que también pone de manifiesto la vulnerabilidad ante este tipo de delitos. La PDI ha intensificado sus esfuerzos para desarticular bandas dedicadas a estafas, como lo demuestra un reciente megaoperativo en cinco regiones del país, dirigido a desbaratar una organización de ciudadanos chinos involucrados en millonarias estafas con criptomonedas.

