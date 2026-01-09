Embajador de EE.UU. critica ley de transporte en Chile y advierte sobre sobrerregulación que afecta a empresas y consumidores

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ha expresado su preocupación por lo que considera una “sobrregulación” que afecta tanto a las empresas del sector de transporte como a los consumidores. Esta declaración surge tras una reunión con representantes de Uber, donde Judd criticó la Ley de Aplicaciones de Transporte, también conocida como Ley Uber, que actualmente está en discusión debido a la falta de un reglamento por parte del Ministerio de Transportes.

En sus redes sociales, Judd afirmó: “¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores”. Además, el embajador subrayó su deseo de continuar colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses y el gobierno chileno para fomentar el avance del país en este nuevo año.

La Ley de Aplicaciones de Transporte ha sido objeto de controversia, ya que la Subsecretaría de Transportes aún no ha publicado el reglamento necesario para que las empresas del sector se inscriban en el registro electrónico de Empresas de Aplicación de Transporte (EAT). Esta situación ha generado incertidumbre y retrasos en la operación de las plataformas de transporte.

Las declaraciones de Judd se producen en un contexto de tensiones diplomáticas, tras una reciente disputa en redes sociales con el presidente Gabriel Boric, quien criticó a ciertos líderes por su cercanía a la administración de Donald Trump. Judd respondió a Boric, sugiriendo que los verdaderos líderes son aquellos que buscan soluciones a los problemas comunes de la región.

En otros temas de actualidad, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo un megaoperativo en cinco regiones del país para desarticular una banda de ciudadanos chinos involucrados en estafas millonarias con criptomonedas. Además, la Dirección Meteorológica de Chile ha pronosticado temperaturas máximas de 33°C en Santiago para este viernes, que podrían alcanzar los 36°C el domingo.

Por otro lado, en el ámbito político, se han liberado a los primeros presos políticos en Venezuela, entre ellos cinco ciudadanos españoles que ya se encuentran en camino a su país de origen. Finalmente, el Tribunal ha dado a conocer las penas y condenas económicas del ex alcalde de Rancagua, quien fue declarado culpable el pasado 23 de diciembre.